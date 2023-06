Miljoenenrenovatie van stadhuis in Meppel valt verkeerd: 'Echt een no-go'

Geen draagvlak, een klap voor het vertrouwen van bewoners in de gemeente en een grotere kloof tussen inwoners en gemeente. Het komt allemaal voorbij als de gemeenteraad spreekt over de plannen voor de verbouwing van het stadhuis in Meppel.

Dat gaat 7,8 miljoen euro kosten, is de verwachting. "Het is echt een no-go voor ons", zegt Xander Topma, fractievoorzitter van de SP. De ChristenUnie spreekt al over een versobering van de plannen. "Een klapper van het bedrag", vindt Anouk de Vlieg, fractievoorzitter GroenLinks, die ook niet over het idee te spreken is. "Wat doet dit met het vertrouwen in de lokale overheid. Dit bedrag vinden we te hoog", reageert Hans van Scheijen, raadslid VVD. De PvdA heeft moeite met het bedrag. Eduard Annen, fractievoorzitter van de grootste partij, Sterk Meppel: "Dit bedrag lijkt bijna op een carte blanche."

Alleen D66 heeft geen moeite met de plannen. "Het is heel duidelijk dat de beeldvorming ongunstig is", ziet ook fractievoorzitter Arnoud de Vries. "Het neemt niet weg dat het een zakelijke investering is. Dit moet gebeuren. Als je het niet doet, blijf je dit soort dingen vooruitschuiven."

Problemen in stadhuis

Volgens de gemeente is het stadhuis, dat 20 jaar geleden is gebouwd, verouderd en voldoet het niet meer aan de moderne manier van werkgeven. Voornaamste problemen zijn dat medewerkers op de begane grond er niet veilig kunnen werken door onvriendelijke gasten, dat de spreekkamers niet geluidsdicht zijn, waardoor andere mensen kunnen horen wat er besproken wordt en dat er te weinig vergaderruimten zijn.

"De plannen schieten mij, en met mij vele andere Meppelers in het verkeerde keelgat", zegt Ceciel van der Zee. Zij sprak 'als burger' in over de verbouwing van het stadhuis. "In een tijd waarin de rijen bij de voedselbank langer worden, de kosten van het levensonderhoud de pan uit rijzen kan de gemeente over haar eigen arbeidsomstandigheden niet veeleisend zijn", vindt ze.

Ze krijgt de steun van een groot gedeelte van de gemeenteraad. De SP wil dat het hele plan in de prullenbak verdwijnt. Toch verandert het standpunt van fractievoorzitter Xander Topma tijdens de discussie enigszins. "Wil je dan dat medewerkers zich hier onveilig voelen?", vraagt Eduard Annen (Sterk Meppel) aan hem. "Dat is een terecht punt van zorg", antwoordt Topma. "We kunnen met een los voorstel komen om dat op te lossen. Dat zal niet zo ingrijpend moeten zijn als een verbouwing van 7,8 miljoen euro. Misschien is dat ook opgelost door extra mensen aan de balie."

Cultureel centrum

In plaats van het aanpassen van de spreekkamers in het stadhuis, ziet Van der Zee liever dat de gesprekken verplaatst worden naar een andere locatie. Ze noemt cultureel centrum De Plataan. Daar zat onder meer kunstencentrum Scala in, maar na het faillissement worden die ruimtes niet meer gebruikt.

"Te lang zitten is slecht. Een korte wandeling kan geen kwaad", reageert Anouk de Vlieg (GroenLinks) op dat idee. Het stadhuis en De Plataan liggen zo'n 500 meter van elkaar verwijderd. Sterk Meppel en D66 zijn daar niet over te spreken. "Er gaat tijd zitten in vervoer of wandelen naar De Plataan. Dat kost ook geld", vindt Eduard Annen.

Eerder gaf burgemeester Richard Korteland als een van de redenen om het stadhuis aan te pakken, dat ambtenaren ruimtes buiten het stadhuis huren om te vergaderen. Hij gaf daarbij aan dat de kosten die daarbij gemaakt worden in het niet vallen bij de totale renovatie. "Maar dit is onwenselijk", zei hij.

Wel stadhuis, geen Drukkerijmuseum

Enkele partijen komen binnenkort met voorstellen over de renovatie van het stadhuis. De SP komt met een voorstel om het plan te schrappen en Sterk Meppel wil de plannen opknippen en per jaar behandelen. "We moeten alles uitleggen aan inwoners", zegt Annen. "Waarom er dan wel 7 miljoen euro voor stadhuis is en geen geld is voor Drukkerijmuseum, kan ik nog niet uitleggen." Het Drukkerijmuseum is onlangs gesloten, omdat de gemeente de jaarlijkse subsidie van 26.000 euro niet wil verhogen.