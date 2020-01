Kerim Frei: 'Anco Jansen zei dat ik naar FC Emmen moest komen'

De flankspeler doet zijn verhaal kort nadat hij zijn handtekening heeft gezegd onder het huurcontract voor een half jaar. In dat contract heeft Emmen overigens wel een optie tot koop laten zetten. "Want we hebben gewoon echt het idee dat we met Kerim een zeer goede speler hebben binnen gehaald. Een jongen met ervaring ook."

Frei wilde dolgraag terug naar een competitie in West-Europa. "En de eredivisie heeft me altijd al getrokken. FC Emmen was al eerder concreet en heeft me echt het gevoel gegeven dat ze me dolgraag wilden hebben. Dat en ook de woorden van onder andere mijn zaakwaarnemer, Etiënne Reijnen (zijn oude ploeggenoot) en Anco Jansen gaven de doorslag. Wat Anco zei? Dat hij me er graag bij wilde hebben én de club ook."

De vijfvoudig international van Turkije heeft meerdere doelen voor ogen in de komende maanden. "Ik wil lekker spelen en belangrijk zijn met assists en goals en zodoende de club iets teruggeven voor het vertrouwen dat ze in mij hebben (getoond). Daarnaast hoop ik me in de kijker te spelen van de bondscoach, want een rentree in het nationale elftal heb ik nog niet uit het hoofd gezet.

Frei is snel en balvaardig. Hij voegt iets toe wat er in deze selectie nog niet is. Ronald Lubbers, voorzitter FC Emmen

Volgens Lubbers voegt Frei iets speciaals toe aan de selectie van FC Emmen. "Hij is snel en balvaardig, maar hij moet het zelf laten zien. Wij hebben in ieder geval het idee dat we in de breedte sterker en sterker worden. De concurrentie neemt toe en dat is alleen maar goed."

