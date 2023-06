Asielzoekers opgevangen op bedrijventerrein Tynaarlo

In een pand op het bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo komen tijdelijk 29 asielzoekers. De omgeving is daar vandaag per brief van op de hoogte gesteld.

De asielzoekers komen onder professionele begeleiding van Stichting INLIA in het pand aan de Koopmansweg te wonen. Deze stichting is door heel Nederland betrokken bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) riep eerder Nederlandse gemeenten op om crisisnoodopvangplekken te realiseren, zodat de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel afneemt.

De gemeente Tynaarlo vangt al mensen op in Vries, waar het bij Hotel Wapen van Vries zo'n veertig vluchtelingen heeft zitten. Ook daar is Stichting INLIA verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de opvang. De ervaringen met INLIA zijn volgens de gemeente Tynaarlo positief te noemen.

'Meeste mensen positief'

Ondernemer Job de Bondt heeft een pand op bedrijventerrein Vriezerbrug. Hij steunt de komst van de vluchtelingen. "Ik vind het belangrijk dat de gemeente Tynaarlo wil bijdragen op deze manier", zegt hij. Volgens De Bondt is een kleinschalige opvang als deze beter dan wanneer een gemeenschap, klein dorp of wijk geconfronteerd wordt met grote aantallen vluchtelingen in één keer.

Onlangs vond er een informatieavond plaats met ondernemers en omwonenden van het bedrijventerrein. Volgens De Bondt viel het op dat de meeste gebruikers van het terrein positief tegenover de komst van vluchtelingen staan. Ook zelf ziet hij de komst van de vluchtelingen positief in.

Kwaliteitseisen

Aan de opvang stellen de gemeente Tynaarlo en Stichting INLIA 'hoge kwaliteitseisen', valt in de brief te lezen. Wat die eisen precies zijn, wordt niet verder uitgelegd. Wél staat er dat de opvang van vluchtelingen in Tynaarlo voor een half jaar is. Stichting INLIA heeft daarna de mogelijkheid om de opvang nog eens met een half jaar te verlengen.