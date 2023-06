Gedeeltelijke sluiting zwembad Veenhuizen dreigt als vrijwilligers uitblijven

Als het zwembad in Veenhuizen niet snel vrijwilligers vindt om diensten in de kiosk te draaien, dan sluit het bad op gezette tijden. Dat zegt bestuurslid Rob Meijer.

Volgens Meijer heeft het zwembad genoeg toezichthouders, maar blijven vrijwilligers voor de kiosk uit. Dat maakt dat de roosters niet meer gevuld kunnen worden en van toezichthouders ook wordt verwacht dat ze in de kiosk helpen. "Maar we hebben de toezichthouders aan het bad nodig. Veiligheid boven alles", zegt Meijer.

Krapte op de vrijwilligersmarkt

Meijer denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt ook zijn weerslag heeft op de 'vrijwilligersmarkt'. "We zien in ieder geval dat het steeds lastiger wordt mensen te vinden", zegt hij. "Dit zwembad draait op vrijwilligers, dat geldt ook voor het bestuur."

Daarom doet het zwembad een dringende oproep voor meer handjes langs het bad. Het zwembad verdeelt de kioskdiensten in drie: een voormiddag-, namiddag- en avonddienst. "We hebben mensen al op verschillende manieren proberen te benaderen, maar tot nu toe is het niet gelukt extra vrijwilligers te vinden. Als dat zo blijft, betekent het dat wij op tijden dat er geen kioskbemanning is, het bad moeten sluiten. Zonde natuurlijk, maar het moet wel veilig zijn."