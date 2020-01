Muziekcentrum Westerveld stopt: ‘Nu definitief’

Er komt definitief geen reddingsplan voor Muziekcentrum Westerveld in Dieverbrug. Hoewel eigenaar Michiel Gerringa hoopte dat het muziekcentrum kon blijven bestaan, is er volgens hem geen kans dat het tot de nodige subsidie komt. "Het is voor mij nu definitief dat het stopt."

Gerringa liet in november weten te willen stoppen met het Muziekcentrum omdat de opbrengsten niet in verhouding stonden tot de uren die hij erin moest steken. Al snel werd er een petitie opgestart om het centrum toch open te houden. De eigenaar onderzocht vervolgens de mogelijkheden om het centrum nieuw leven in te blazen.

"Gemeente en Stichting Cultuurbrug wilden niet dat het wegging, zodoende was ik opgepept. Misschien was er toch een vorm waarbij doorgaan mogelijk is?", stelde eigenaar Gerringa zichzelf de vraag. Een mogelijkheid was dat het Muziekcentrum als onafhankelijk orgaan onder Stichting Cultuurbrug verder gaat. Op die manier kon het pand behouden blijven.

Te weinig geld

De cultuurvisie uit 2018 werkt subsidie voor het plan echter tegen, concludeert Gerringa nu. "Ik kwam erachter dat 12.000 euro beschikbaar is voor buitenschools onderwijs. Samen met de Stichting Cultuurbrug zagen we, na het bekijken van het plan, dat we het met dat geld nooit voor elkaar zouden krijgen." De beslissing om de stekker er definitief uit te trekken werd vervolgens genomen.

Er is nog een mogelijkheid dat iemand het pand koopt om bijvoorbeeld de ruimten te verhuren, zegt de huidige eigenaar. Maar hij geeft aan dat het doek per 1 augustus definitief valt. "Ik heb er nog steeds moeite mee", zegt Gerringa over de uiteindelijke beslissing. "Maar het is voor mij nu definitief dat het stopt."

Van stoppen, naar een kans om door te gaan om vervolgens weer te stoppen. Hoe kijkt Gerringa terug op deze bewogen maanden? "Mijn boekhouder zei: misschien val je nu in een zwart gat. Maar ik had over mijn eerdere besluit ook een half jaar nagedacht, dus dat valt wel mee. Maar jammer dat het niet gelukt is."

