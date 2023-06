Kabinet komt kort na de zomer met duidelijkheid over mediatorkeurmerk

Zij raakte in 2021 alles kwijt bij haar scheiding. Een mediator begeleidde het proces bij de scheiding van Stellingwerf (47) en haar man, maar daarin ging volgens de Hoogeveense het nodige mis.

Keurmerk

Ellian gaf aan bij de vraagstelling aan de minister dat regulering van het beroep nodig is om dit soort problemen te kunnen voorkomen. Als antwoord zegt Weerwind dat een voorstel uit de Kamer van juli vorig jaar al wordt onderzocht. In die motie wordt de regering verzocht om te bevorderen dat er een centraal mediatorregister moet komen.

De minister is nog in overleg met 'het werkveld' en Mediatorsfederatie Nederland over zo'n register en de regulering daarvan. Ook houdt hij de optie voor een keurmerk nog open.