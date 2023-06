Oude dartshelden naar Coevorden voor benefiet Andy Fordham

In Coevorden staan vanavond wereldtoppers van weleer op het podium van zalencentrum De Loo in Coevorden. Ze doen mee aan een benefiet om geld op te halen voor de familie van de overleden dartlegende Andy Fordham.

De Engelsman, ook bekend onder zijn bijnaam 'The Viking', kwam graag naar Coevorden. In 2004 werd hij wereldkampioen bij dartsbond BDO en vlak daarna stond hij al in café De Poort zijn pijltjes te gooien. Albert Lubberinkhof was toen de café-eigenaar. "Zijn manager kwam uit Emlichheim, vlak over de grens. Daar had je niet zoveel dartcafé's, dus kwamen ze bij ons uit."

'Sociaal en echt een goede man'

Fordham kwam vaker in het café van Lubberinkhof en de twee werden vrienden. De oud-wereldkampioen, die jarenlang kampte met gezondheidsproblemen, overleed in 2021 op 59-jarige leeftijd. "Samen met andere vrienden van hem wilde ik graag een benefiet organiseren waarbij de opbrengst naar zijn familie gaat. We gaan er een soort reünie van maken, waarbij we herinneringen aan hem ophalen. Andy was heel sociaal, echt een goede man."

Volgens Lubberinkhof verdiende Fordham tijdens zijn carrière lang niet zoveel als de huidige generatie darters. "Vroeger lag het prijzengeld veel lager. Nu verdienen darters acht keer zoveel. Het geld voor de familie van Andy is echt hard nodig. Zij hebben het zwaar, het zou mooi zijn als ze wat leuke dingen kunnen doen. We willen ze graag ondersteunen."

Grappige verhalen

Enkele oud-collega's van Fordham zijn vanavond in Coevorden aanwezig, zoals Tony O'Shea. "Andy was de aardigste man die je ooit zult ontmoeten. We kennen allemaal zoveel grappige verhalen over hem", zegt O'Shea. "Je moet hier gewoon bij zijn. Dat is belangrijk."

Ook de weduwe van Fordham is erbij. Zij is onder de indruk van alles wat er georganiseerd wordt voor haar familie. "Het is heel emotioneel. Ik voel me vereerd door alles en dankbaar dat mensen nog aan Andy denken. En nog steeds zoveel van hem houden als ze altijd deden."