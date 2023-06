Meer motorgeweld en silent-disco op TT Festival

Het reuzenrad keert terug in de stad en het is weer mogelijk om te bungeejumpen. Nieuw is een motorsportarena met stuntcoureurs, brommer-sprintraces, trial en supermotardraces en de silent-disco op de Brink. Jan Gerbrand Krol is de nieuwe directeur van het TT Festival en dat betekent veranderingen.

Vrij ontspannen staat Krol op de kermis en kijkt om zich heen. Morgen gaat de TT-kermis open, maar voor die tijd moet er nog wel iets gebeuren. Geboren en getogen Assenaar Krol maakt zich geen zorgen, net als dat hij dat niet doet over het TT Festival. "Dat gaat allemaal lukken, we zijn er klaar voor. Alle grote punten op de i zijn gezet."

Opvallend is dat dit jaar opnieuw de botsauto's ontbreken op de kermis. "We kiezen voor andere attracties. Bovendien nemen de botsauto's veel ruimte in. Maar het aanbod is groot. Er zijn attracties voor kinderen, volwassenen en voor de waaghalzen."

Meer motorsport

In oktober begon de organisatie met het maken van plannen. In november werd Krol directeur. "Ik nu ontzettend trots als ik zie wat er allemaal in de stad staat en op het hele programma voor volgende week. Toen ik werd aangesteld, kreeg ik direct de vraag: 'Komt het reuzenrad weer terug in de stad?' Dat zijn we direct gaan regelen. Daarnaast vind ik het het erg mooi dat het motorsportvermaakprogramma terugkeert in de stad."

Morgen gaat de TT-week van start met de TT Run, de opening van de kermis en een parade door de stad. "Daar ben ik heel benieuwd naar, want we beginnen direct al groots", zei hij eerder in het Radio Drenthe-programma Cassata. Als Assenaar die altijd het festival bezocht, weet hij hoe het TT Festival eruit hoort te zien. Daarom is hij extra blij dat het aanbod van motorsport is uitgebreid.

"Vrijdagavond geeft Nederlands kampioen trial Luc Branten demonstraties. Daarnaast wordt er door supermotardcoureurs geracet. En zaterdagavond veranderen de Rolderstraat en de Javastraat letterlijk in een rennerskwartier waar je doorheen kunt lopen. Hier bereiden de coureurs voor de brommer-sprintwedstrijden zich voor."

'TT Festival is een uitdaging'

Krol heeft al de nodige ervaring met het organiseren van festivals. Maar een gratis festival in een binnenstad is een extra uitdaging. "Het lijkt er haast op dat we elk jaar hetzelfde doen, maar we lopen elk jaar tegen de uitdagingen van de stad aan. Bovendien verandert Assen. Zo stond eerder het hoofdpodium altijd op het Koopmansplein, maar dat is vernieuwd. Daardoor is het hoofdpodium verhuisd naar de Weiersstraat. Het betekent dat we elk jaar een nieuw draaiboek moeten maken en plannen voor veiligheid en verkeersstromen moeten inleveren. Maar het TT Festival wordt zo omarmd door de stad, niemand wil het kwijt."