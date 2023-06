Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vaderdag op Parc Sandur

Een leuke verrassing voor jouw vader is om zondag naar Harbour Club Parc Sandur te gaan. Alfred de Roos komt met zijn vrienden van MAC 20 optreden, waarbij hits als Country Roads, Bad Moon Rising en Have you ever seen the rain te horen zijn. Daarnaast kun je in de beachclub barbecueën en een biertje drinken. Tussen 14.00 en 17.00 uur kun je terecht bij de club aan de Grote Rietplas in Emmen.