'Plek voor tiny houses in Assen is totaal ongeschikt'

Een van de belangstellenden voor het project is Marthin Oldenburg uit Groningen. Volgens hem horen tiny houses in het buitengebied, en niet binnen 100 meter afstand van een snelweg. "We gaan uit van vrijheid, en van duurzaamheid. Je wilt graag een onbespoten groentetuin aanleggen, maar krijgt er vervolgens fijnstof van de snelweg voor terug."

'Buitengebied is vrijheid'

Assen kiest voor de tiny houses een locatie aan de Witterhoofdweg. Deze weg is ingeklemd tussen de snelweg, met een geluidswal, en aan de ander kant een bosgebiedje, waarmee het afgeschermd ligt van de wijk Baggelhuizen. "Ik schrok ervan, dat ze die locatie geschikt vonden. Niet alleen vanwege de fijnstof, maar het is ook beklemmend, zoals die strook grond er ligt. Je voelt je er totaal opgesloten. Dat is niet de filosofie van mensen, die kiezen voor tiny houses. Die willen naar buiten kunnen kijken, in vrijheid wonen, en niet opgesloten zitten. En buiten zitten doe je daar niet, want de fijnstof daalt op je neer, zo dicht zit het aan de A28."

Alternatief bij Zeijerveen

Oldenburg heeft een alternatieve locatie aan de Ten Oeverstraat bij Zeijerveen, die heeft hij ook bij de gemeente aangedragen. De Groninger heeft daar zelf een perceel grond in bezit, dat tussen Ter Aard en de golfbaan van Assen ligt. "Ik heb er persoonlijk geen enkel financieel belang bij, dat als eerste. Want het is van de gemeente ook nog eerst een proef. Maar hier wil je wel zitten met een tiny house, dit is buiten, dit is vrijheid, hier kijk je de verte in, maar zit je toch ook vlakbij de stad."

Weliswaar ligt de snelweg A28 ook daar binnen gehoorafstand. "Maar die afstand is zo'n 250 meter. Dat is voldoende. Minstens 100 meter van de snelweg kan, maar bij de Witterhoofdweg is daar geen sprake van. Hier wel." Volgens Oldenburg, die met zijn vrouw graag in Assen met het tiny houses-project mee wilde doen, doet Assen er verstandig aan, toch naar deze locatie te kijken. "Je kunt hier veilig je groentetuin aanleggen. Dat is wat we nastreven. Dus ik hoop dat de gemeente tot inkeer komt." Oldenburg heeft inmiddels een kritische brief naar de gemeenteraad gestuurd met zijn visie.

Op deze plek in het buitengebied bij Zeijerveen wil Marthin Oldenburg het project tiny houses van Assen (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Informatieavond

Vanavond is er in het stadhuis een informatieavond van de gemeente Assen over het tiny houses-project. Of de gekozen locatie aan de Witterhoofdweg, pal langs de A28, in beton gegoten is, moet dan blijken.