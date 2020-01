Rechtbank stuurt vermeende stalker naar Pieter Baan Centrum

Een 24-jarige man uit Emmen, die wordt verdacht van het stalken van een begeleidster bij een zorginstelling in Assen, moet psychiatrisch worden onderzocht en geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

De zaak tegen de vermeende stalker zou vanochtend worden behandeld. Omdat de man erg in de war bleek te zijn en de rechtbank niet weet wat hem mankeert, is besloten dat het beter is hem eerst uitgebreid te laten onderzoeken.

De man is geboren in Congo en spreekt slecht Nederlands. Daarom werd hij in de rechtszaal bijgestaan door een tolk. Telkens als de voorzitter of een van haar collega-rechters de Emmenaar een vraag probeerde te stellen, kwam de man met een totaal ander verhaal op de proppen, dat allesbehalve een antwoord op de vraag bleek te zijn.

Steekpartij in drugspand

De man was in januari 2018 betrokken bij een steekpartij in een drugspand in Emmen. Hij werd aangevallen met een mes en in een reactie stak hij zijn aanvaller zelf neer. Die raakte zwaargewond. De rechtbank bepaalde in december dat jaar dat de man handelde uit zelfverdediging en ontsloeg hem van rechtsvervolging.

Tijdens het wachten op die strafzaak werd hij in oktober 2018 geplaatst bij een zorginstelling in Assen. Daar ging het de eerste maanden goed, maar in 2019 veroorzaakte hij telkens problemen. Uiteindelijk moest hij weg uit die instelling. Daarna viel hij een van de medewerksters telefonisch lastig. Hij dreigde onder meer haar te verkrachten en haar vingers te breken.

Bedreigingen en stalking

Tegen politieagenten zei hij toen hij eind oktober was opgepakt dat hij de vrouw zou opzoeken als hij zou vrijkomen. Daarbij maakte hij een snijdende beweging langs zijn keel. Hij wordt ook verdacht van bedreiging van een collega van de vrouw. Hij zei dat hij die man zou neersteken met een mes en zou slaan met een hamer. In totaal verdenkt het Openbaar Ministerie hem van stalking en drie bedreigingen.

Een reclasseringsmedewerker en een psychiater hebben een gesprek met de Emmenaar gehad om te kijken wat er met hem aan de hand is, maar ook zij konden niet tot hem doordringen. Daarom adviseerde de reclassering opname in het PBC.

De officier van justitie en zijn advocaat waren beiden tegen. Zij wilden de strafzaak afhandelen, maar dat was voor de rechters geen optie. Ze zijn bang dat hij na een celstraf weer buiten komt en zonder behandeling weer misdrijven gaat plegen.