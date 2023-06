Opfokstal Grolloo: 'Subsidie voor wolfwerende rasters ontoereikend'

Subsidiepot leeg

Tussen 1 april en 11 mei van dit jaar hebben zo'n 50 houders van landbouwhuisdieren anders dan schapen en geiten subsidie aangevraagd voor wolfwerende rasters, zo meldt een woordvoerder van de provincie Drenthe. Daarvan zijn 24 aanvragen nog in behandeling. Er is 400.000 euro beschikbaar. Het subsidieplafond is bijna bereikt en op korte termijn beslissen Gedeputeerde Staten over ophoging van de subsidie. In totaal is tot nu toe 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wolfwerende rasters.