Politiek zet deur voor behoud Homanshof Anloo voorzichtig open na wanhoopskreet inwoners

Een groep inwoners van Anloo die zich inzet voor het behoud van informatiecentrum Homanshof houdt een goed gevoel over aan de laatste raadsvergadering van Aa en Hunze. Meerdere partijen in de raad voelen er wel wat voor om het centrum open te houden, maar daar moeten de inwoners zelf wat voor doen.

Staatbosbeheer is eigenaar van het informatiecentrum in Anloo en wil de monumentale boerderij verkopen. Doodzonde, vindt de steungroep Behoud Homanshof. In de boerderij zitten nu onder andere een interactief informatiecentrum, een theeschenkerij en een expositie over een onderduikershol in de buurt.

'Leefbaarheid op het spel'

Het is voor de groep inwoners ondenkbaar dat de toeristische trekpleister uit Anloo verdwijnt. Al eerder heeft het gebouw haar functie als dorpshuis verloren. Voor de steungroep is het ondenkbaar dat ook de historische, culturele, educatieve en recreatieve functie wegvallen. "De leefbaarheid van Anloo staat op het spel", schrijft de groep in een brief aan de gemeente.

Die boodschap is aangekomen bij de gemeenteraad. Vooral GroenLinks toonde zich tijdens de raadsvergadering gisteravond voorstander van het behoud van de Homanshof. "We vinden dat deze bijzondere voorziening in Anloo niet verloren mag gaan", zegt raadslid Marie-Claire Neesen. Ze roept de wethouder op om een bedrag te reserveren op de begroting, zodat de gemeente kan helpen bij het behoud van de boerderij.

Eerst een goed plan

Wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen) blijft nog wat voorzichtig en wil geen toezeggingen doen over een eventuele aankoop van de boerderij. Die boodschap heeft hij al eerder aan de inwoners overgebracht.

"We willen best weer in gesprek met de steungroep, maar vinden het wel belangrijk dat er een goed en concreet plan onder ligt. Als dat zo is, dan kun je er met elkaar over praten." De gemeente gaat het pand volgens de wethouder zeker niet in haar eentje kopen.

Nieuwe hoop

Dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Stichting Het Drentse Landschap heeft wel interesse in een overname van de boerderij. De stichting heeft alleen niet de financiële middelen om het pand te kopen en dus zou eigenaar Staatsbosbeheer een bruidsschat moeten meegeven, zei directeur Sonja van der Meer eerder tegen het Dagblad van het Noorden.