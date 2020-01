‘Zorgenkindje’ De Spil straks opnieuw in bezit van gemeente Midden-Drenthe

De multifunctionele accommodatie (MFA) in Bovensmilde, De Spil, kan de hoge lasten niet langer dragen. Daarom heeft het bestuur van de MFA de knoop doorgehakt en is besloten met het beheer te stoppen.

De Stichting MFA heeft ondanks de subsidie van de gemeente Midden-Drenthe te weinig geld. "Het gebouw is niet aan de eisen des tijds gebouwd. Het is een drama wat je daar verstookt", vertelt voorzitter Auke Kooistra. Jaarlijks gaat het om 44.000 euro wat de kleine organisatie moet ophoesten voor stookkosten. Daarvan kan het bestuur ongeveer 4.000 euro zelf betalen. "Het pand moet duidelijk verbouwd worden. Maar die verbouwing kost tonnen, dat hebben wij niet. De gemeente kan moeilijk investeren in het pand van een ander, dus wij hebben de knoop doorgehakt dat de stichting stopt."

De Spil is in het dorp in eerste instantie opgericht als nieuw onderkomen van de voetbalvereniging BSVV. Ondertussen komen bijna alle dorpsactiviteiten er samen. Zo is het ook het onderkomen van de Sportvereniging WIK, jeugdwerk, ouderenzorg, en een aantal welzijnsorganisaties. Daarnaast maken twee basisscholen gebruik van de locatie: obs De Meenthe en cbs De Wingerd.

Beheer gaat moeizaam

Naast de hoge stookkosten heeft de stichting moeite met het beheer. Zo is er met de voetbalvereniging BSVV, die sinds 2017 een gescheiden exploitatie heeft, onenigheid over het gebruik van de keuken. "Zij huren wel de kantine, maar de keuken is gezamenlijk", vertelt Kooistra. "Zaterdags is de keuken in gebruik door de voetbalvereniging en doordeweeks door de MFA. Het delen van de keuken zorgde voor wrijving samen met de vrijwilligers die sinds de gescheiden exploitatie alleen voor BSVV werken", vult Ranco Klein van BSVV aan.

Ook de berekening van de energielasten voor de voetbalclub is volgens Kooistra een punt van discussie. "We zien alleen onze totale stookkosten. Wat BSVV daarvan verstookt is niet te berekenen. Dat is erg vervelend want dit geeft onzekerheid."

Hoe nu verder?

Volgens Kooistra is deze maand begonnen met een overgang in beheer van de stichting naar de gemeente. Hij verwacht dat dat traject nog wel een half jaar duurt. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden hoe het beheer er in de toekomst uit kan zien. Zo ziet hij het voor zich dat er een fysieke scheiding komt in het gebouw tussen de dorpshuisactiviteiten en de sport. "Er komt dan een apart bestuur voor het dorpshuis en de welzijnsactiviteiten. Een optie is ook dat de voetbal een eigen kantine op het sportveld krijgt", licht Kooistra toe. In dat geval zouden de beiden partijen de keuken namelijk niet hoeven delen.

De achtergebleven ruimte kan dan volgens Kooistra weer goed worden gebruikt voor andere dingen zoals bijvoorbeeld voor de bibliotheek. "Die heeft problemen met de huidige vestiging in de school. Het MFA kan dan aantrekkelijker worden gemaakt voor de samenkomst van onder meer ouderen."

BSVV vreest dat als de gemeente het beheer doet de exploitatiekosten voor de club hoger worden. "Het is een heet hangijzer. We hebben een contract tot aan de verbouwing. Zolang de verbouwing niet is gerealiseerd kunnen we gewoon de huur betalen. We hebben gevraagd of de gemeente het contract wil respecteren," vertelt Klein. "Maar we voelen wel een huurverhoging aankomen." Volgens Kooistra zullen de verenigingen niets van de verschuiving in beheer merken.

'Zorgenkindje'

Een verrassing moet het nieuws voor de gemeente Midden-Drenthe niet zijn. De financiële malaise van de MFA heeft al meerdere keren op de politieke agenda gestaan. Politieke partij Gemeentebelangen noemt het zelfs al sinds 2007 het 'zorgenkindje' van de gemeente. Zij verweten wethouder Dolfing destijds het geven van 'blanco cheques'.

Ook Kooistra zegt dat de gemeente het aan heeft zien komen. "Het gaat de gemeente wel geld kosten, maar dat wisten ze jaren geleden al. Bijna dagelijks is het gebouw in gebruik. We kunnen er alleen nog meer van maken."