Uitblinkende Van Klinken wil meer aandacht voor werpen: 'Nederland is meer dan alleen lopen'

ATLETIEK - Voor het eerst in haar nog prille carrière pakte Jorinde van Klinken uit Assen goud bij de prestigieuze Diamond League-wedstrijd. De 23-jarige atlete gooide in Oslo de schijf naar 66 meter en 77 centimeter, een halve meter verder dan regerend Olympisch kampioene Valarie Allman.

Met deze overwinning hoopt Van Klinken de werp-onderdelen in de atletiek meer op de kaart te zetten. "Ik denk dat er in Nederland veel meer aandacht kan komen voor het werpen en ik hoop dat dit soort overwinningen daar heel erg aan bijdragen. Nederland is meer dan alleen lopen", zegt ze tegen de NOS

Opmars

De Assense woont en traint sinds 2021 in Amerika, waar ze vorige week ook al de Amerikaanse studentenkampioenschappen won. Vorig jaar werd ze bij zowel de Europese- als wereldkampioenschappen vierde. Bij de Olympische Spelen in Tokio (2021) maakte ze haar debuut bij het discuswerpen.

Sinds vorig jaar is Van Klinken echt doorgebroken op het mondiale podium, dus heel verrassend was deze overwinning niet. Maar een topresultaat zit volgens Van Klinken in de details. "Als het enigszins goed gaat, vliegt het direct zo veel verder. Het gaat om zo veel details dat het zo frustrerend is dat je zoveel goed kunt doen, maar dat ie dan nog steeds niet goed vliegt."

Winnen van wereldtoppers

De concurrentie waar ze tegen gooide was zeker niet de minste, met regerend Olympische kampioen Allman uit de Verenigde Staten en de Kroatische Sandra Perkovic, die twee keer goud pakte op de Spelen en het WK, en zes keer Europees kampioen werd. Allman was dit jaar bovendien nog ongeslagen in het discuswerpen.

"Gewoon lekker om zo'n afstand op het bord te zien en natuurlijk superspeciaal om hier de winst te pakken tegen deze concurrenten", zegt van Klinken. De winnares van Europees brons bij het kogelstoten op de EK van vorig jaar bleef nog wel ruim achter haar eigen Nederlands record (70,22 meter).

Volle focus

Sinds de Diamond League-wedstrijd van een week geleden in Parijs heeft Van Klinken haar worp aangepast "Ik denk dat ik nu nog in de beginfase zit van dit nieuwe technische ding. Ik heb daar volle focus voor nodig om dat elke keer goed te doen. En waarom zou je pogingen opgeven door niet gefocust te blijven?", vraagt ze zich af.

De bijzondere prestatie die ze heeft geleverd lijkt nog niet helemaal binnen te komen bij de atlete. "Ik denk dat het heel moeilijk is om te beseffen. Maar ik ben zeker heel blij hiermee. Het is supervet om hier bij te zijn."

Meer aandacht voor werpen

Maar het gebrek aan aandacht voor de werponderdelen in Nederland, ten opzichte van bijvoorbeeld hardloopster Femke Bol, steekt Van Klinken wel. "Laten we met zijn allen meer werpers gaan supporten, want het is heel bijzonder hoeveel Nederlandse toppers we op dit moment hebben."