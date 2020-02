Natuurgebied Tichelhuis ontwikkelt zich razendsnel

"Het is een gebiedje wat voorheen landbouwgrond was", zegt Cees Roozendaal, lid van de plantenwerkgroep. "In 2015 heeft Staatsbosbeheer besloten het af te plaggen en om te vormen naar natuurgebied. De kale ondergrond is overgebleven en op dat kale zand is nu deze ontwikkeling te zien."

Zeldzame pilvaren

Het gebied ontwikkelt zich razendsnel, het staat nu al vol met opmerkelijke planten. Een voorbeeld is de pilvaren, die voor het Noorden heel zeldzaam is. "Het grappige van de pilvaren is dat we die twee jaren geleden voor het eerst hebben gezien en vorig jaar na die droogte was hij helemaal weg. Tot onze verbazing is hij dit jaar massaal teruggekomen", aldus Dick Vuijk van de plantenwerkgroep.

Draadgentiaan massaal te zien

Dan groeit er ook nog zonnedauw en moeraswolfsklauw. Maar waar het echt helemaal vol mee staat is de draadgentiaan. Een pionier die zich, volgens Cees Rozendaal, voornamelijk vestigt op dit soort open plekken. "Over een paar jaar zijn we hem waarschijnlijk weer kwijt. Als dit verder doorgroeit, dan wordt de vegetatie eromheen te hoog en dan redt ie het niet meer. Op dit moment staan er nog duizenden, misschien we een miljoen exemplaren." Zoveel heeft Roozendaal er nog nooit gezien. "We zijn hier wel heel erg blij mee, een hele mooi vondst!"

Zelf ontdekken

Het Tichelhuis zelf ontdekken? Dat kan. De wandelroute Ballooërveld in Nationaal Park Drentsche Aa gaat langs het Tichelhuis. Het gebied dankt zijn naam aan het feit dat hier vroeger potklei werd gedolven. Hier werden kloostermoppen, middeleeuwse bakstenen, van gemaakt. Een tichel is een ander woord voor baksteen. Er gaan ook verhalen dat de kerk van Rolde is gebouwd van deze kloostermoppen.

Opvallend Drentsche Aa

ROEG! volgt de bijzondere planten in het Drentsche Aa-gebied. In drie uitzendingen zoeken we opvallende soorten in het gebied op. Klik op de uitzending om het te bekijken:

Deel 1 - Zijn die orchideeën blijvertjes? We komen meer te weten over de dotterbloemhooilanden. En we gingen met een reddingsbrigade op pad, op zoek naar de zwartblauwe rapunzel.

Deel 2 - Kijk mee op het Eexterveld en in De Heest. Voorzichtig zoeken we trilveen op en we kijken met plantenliefhebber Willem van Hemmen naar het valkruid op zijn privé-natuurterrein.

