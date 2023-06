Concept Drents Programma Landelijk gebied: versie 0.5 door te veel onzekerheden

En dan is er nog de slechte kwaliteit van ons oppervlaktewater, verdroging van zowel landbouwgrond als natuur, vermesting en het landbouwgif dat in oppervlaktewater of het grondwater terecht komt. In Drenthe zal op veel plekken het waterpeil omhoog moeten. Ook om verdere bodemdaling tegen te gaan en de laatste restanten veen in de bodem niet te laten uitdrogen.

De opgave gaat ook over het terugdringen van CO2- en methaanuitstoot en dat maakt het nog complexer: stikstof, natuur, water, bodem en klimaat.

Onmogelijke puzzel

De puzzel zit er in dat Nederland klein is en alle stukken grond wel drie keer kunnen worden gebruikt als we alles goed willen doen: voldoende ruimte voor de landbouw, natuur die sterk en groot genoeg is om te overleven en dan willen we ook nog wonen, werken en recreëren in datzelfde natuur, landbouw en cultuurlandschap.

Eigenlijk kan dat niet en moet de provincie een onmogelijke opgave uitvoeren. Het Drents Programma Landelijk Gebied probeert volgens het college van GS "die brug te slaan." Jumelet gelooft erin dat de puzzel uiteindelijk te leggen is. Met veel inspanning en offers, dat wel.

Meer onduidelijk dan duidelijk

Veel is nog onduidelijk. Er is nog steeds niets geregeld voor de PAS-melders (bijna allemaal boeren) die geen vergunning nodig hadden en ter goeder trouw een PAS-melding deden, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een stal voor melkveehouders. Na vier jaar tijd is het nog steeds niet duidelijk of ze straks alsnog een vergunning van de provincie kunnen krijgen en daarmee 'gelegaliseerd' worden.

De aanpak van de zogeheten 'piekbelasters' (grote uitstoters) moet letterlijk en figuurlijk lucht gaan geven. Maar hoe gaat de aanpak van die piekbelasters precies werken en wie vallen nou wel of niet onder de piekbelasters. Ook is er volgens Jumelet nog steeds onduidelijkheid wanneer de landelijke stikstofdoelstellingen moeten zijn gehaald. "Op dit moment ligt het jaartal 2035 wettelijk vast. Het landelijke coalitieakkoord zegt 2030."

En dan zijn we nog in afwachting van duidelijkheid over verschillende doelen voor het landelijk gebied. De NPLG-opgave voor natuur '30% meer VHR-doelbereik in 2030' is vanuit het Rijk bijvoorbeeld nog niet naar provinciaal niveau uitgewerkt. Bovendien is er nog altijd geen landelijk Landbouwakkoord. Het uitblijven van het Landbouwakkoord betekent dat de sector geen helderheid heeft over hoe de overheid meewerkt aan de omslag die de landbouw moet maken.

Nieuwe politieke verhoudingen

En dan zijn er nog de onderhandelingen over het collegeakkoord waar de Boer Burger Beweging, met 17 zetels verkiezingswinst, ook zaken wil laten opnemen over wat ze in de stikstofaanpak in ieder geval niet willen, zoals gedwongen uitkoop of vertrek van boerenbedrijven. "Daarom is dit conceptplan ook zo neutraal mogelijk geschreven. Ik sta zelf met één been in een nieuwe Provinciale Staten, met één been in de formatiegesprekken voor een nieuw college en met één been in het oude college van GS. Daarom gaan we hier ook geen besluit over nemen. Dat kan gewoon niet."

Kortom: een berg aan redenen waarom het ook niet mogelijk is om nu al een definitief Drents Programma Landelijk Gebied op te leveren, zo laat Jumelet weten. De landbouw- en natuurgedeputerede vindt dat de provincie in een soort vacuüm vast zit. En dat weet de minister van landbouw volgens hem ook. "Alles is vertraagd of uitgesteld, de verkiezingen waren al lang geleden gepland maar de minister houdt vast aan 1 juli: dan moet het plan er liggen." Over de status van het Drentse document voor Den Haag is Jumelet duidelijk: "We hebben het opgestuurd, niet ingediend. "

In tegenstelling tot veel andere provincies vindt Drenthe het nog te vroeg om er een prijskaartje aan te hangen. Landelijk is ruim 24 miljard beschikbaar voor de plannen van alle provincies. Dat is veel, maar als Jumelet alle plannen van alle provincies bij elkaar optelt, is die 24 miljoen al uitgegeven. En wat als de maatregelen uit het landbouwakkoord ook uit die 24 miljoen moeten worden betaald?