Vroegere Landbouwhuis in Assen krijgt make-over: woonplek voor 180 Oekraïners

Stroom en warm water uitbreiden

De ombouw van het oude kantoorcomplex is een ingewikkelde klus. Want om er mensen te kunnen laten wonen, moet het stroomnetwerk verzwaard worden. En ook het waterleidingnet moet uitgebreid worden. Want er is heet water nodig voor de keukens en de douches.

"In een kantoorpand als dit had je op sommige plekken wel een klein keukenblok waar ook warm water was dankzij een kleine boiler. Maar dat is natuurlijk veel te weinig voor de 180 mensen die hier minstens een jaar zullen wonen. Ze beschikken straks over meerdere keukens waar ze zelf kunnen koken. De afwas moeten ze er ook kunnen doen. En er komen negen doucheruimtes waar ook voldoende warm water voor nodig is. Dus je snapt wel dat we heel wat extra leidingen moeten leggen voor water en elektriciteit", vertelt locatiemanager Gertjan Oppersma.