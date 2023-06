Rechtbank straft milder voor seksueel misbruiken nichtje

De straf is lager dan de geëiste twintig maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter hield er onder meer rekening mee dat de man verstandelijk beperkt is en zelf verantwoordelijkheid nam door hulp te zoeken bij de GGZ. Het is verwerpelijk wat hij deed, vindt de rechter, maar de man ziet dat zelf ook in. De Hoogevener onderzocht zijn nichtje op een mogelijke zwangerschap. Hij onderzocht haar, maar dat is een taak voor een arts.