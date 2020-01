Onderzoek naar toekomst verouderd zwembad De Dolfijn

Komt er een nieuw zwembad of wordt zwembad De Dolfijn in Hoogeveen opnieuw opgeknapt? De gemeente Hoogeveen laat een onderzoek doen naar de toekomst van het in 1969 gebouwde zwembad. Want vorig jaar gingen met het sneuvelen van het kunstijsbaanplan ook de plannen voor de bouw van een nieuw zwembad verloren.

Zwembad De Dolfijn heeft in haar geschiedenis al verschillende renovaties en aanpassingen gehad. In 2012 was er voor het laatst een verbetering van de accommodatie in het Bentinckspark. De Dolfijn heeft een 25 meterbad, een recreatiebad met duikplank, een bubbelbad en twee peuterbaden.

Verouderd

Maar het zwembad is verouderd. Met name de energiekosten zijn hoog. De gemeente betaalt er jaarlijks een miljoen euro voor en de kosten lopen op.

Het college wil met het onderzoek inzicht krijgen in de maatregelen en kosten die nodig zijn om het zwembad in zijn huidige vorm te laten voortbestaan. Er komt een onderhoudsinspectie die duidelijk moet maken of De Dolfijn in de toekomst nog veilig te gebruiken is.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken of investeringen in het huidige bad wel verantwoord zijn, of dat nieuwbouw financieel gezien beter is. Want de gebruikers van het bad hebben aangegeven dat het huidige zwembad veel beperkingen kent.

Bouwkosten

De bouw van een nieuw zwembad stond aanvankelijk gepland voor 2022 of 2023. In de begroting had de gemeente er 16 miljoen euro voor gereserveerd. Door de plannen voor een kunstijsbaan dacht de gemeente ook met de bouw van een nieuw zwembad eerder aan de slag te kunnen, omdat dat bouwvoordelen zou opleveren. Daar kwam uiteindelijk niets van terecht door de stijging van de bouwkosten in het algemeen.

Dit voorjaar moet het onderzoek duidelijkheid brengen over de voor- en nadelen van de verschillende scenario's en de kosten daarbij. Het onderzoek kost 20.000 euro. Dat bedrag komt uit een budget dat de gemeente nog heeft liggen voor de afronding van het IJsbaan-Zwembad-project.