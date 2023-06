Jaar na verwoestende brand lacht het leven Jesse Keizer uit Koekange weer toe

Een jaar geleden zag Jesse Keizer uit Koekange de hoofdlocatie van zijn online ijzerwarenhandel Wovar in vlammen opgaan. Nadat de ondernemer razendsnel een alternatieve plek vond, wacht nu de verhuizing naar een gloednieuw onderkomen.

"Het leven lacht me weer toe, we hebben er zin in om te verhuizen", blikt Keizer (28) vooruit. Het nieuwe pand staat op industriegebied Westpoort, aan de westkant van de stad Groningen. De nieuwbouw was al gepland, maar door de brand is de oplevering versneld.

"De aannemer is eerder begonnen", aldus Keizer. "Ik dacht dat ik na de brand twee jaar nodig zou hebben om er helemaal bovenop te komen, maar dat viel gelukkig mee. De omzet is buitengewoon goed en we gaan weer lekker door waar we gebleven waren."

Op de rit

Toch duurde het geruime tijd voordat de Koekanger de brand achter zich kon laten. "De afgelopen periode was echt fucking zwaar, ook voor m'n collega's. Iedereen moest alles geven, het was heel intensief. We zijn alleen maar bezig geweest met de boel weer op de rit te krijgen, in plaats van dat we konden groeien."

"De brand heeft me in totaal wel anderhalf miljoen euro gekost. Maar ik heb het twee weken geleden afgerond met de verzekering, dus het is nu afgesloten. Dat kostte wel veel tijd en energie en ik zit nog met een flink gat in de begroting."

Verstand op nul

Direct na de brand schakelde Keizer snel door. "Toen hebben we een pand vlakbij bij de oude locatie gehuurd. Het was echt: verstand op nul en gaan. Zaterdag was de brand en op maandag konden we al in het andere pand."

"Een week lang hebben we met heel veel mensen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hard gewerkt. En niemand die klaagde, al sloeg de vermoeidheid aan het eind wel toe. Maar na een dikke week waren we weer open, dat is een wereldprestatie."

Instortingsgevaar

De oorzaak van de brand is nooit duidelijk geworden. Keizer: "Het pand was volledig verwoest, diezelfde nacht is het nog gesloopt vanwege instortingsgevaar. De brandweer zei direct al dat ze de oorzaak nooit konden achterhalen."

"Ik ben er lang mee bezig geweest, maar nu boeit het me niet meer. Het had ook gekund dat ik een schuldige had moeten aanwijzen en dan had ik daar m'n centen moeten verhalen. Nou, dan had ik helemaal niets gekregen."

Rollerbaan

En nu wacht dus de verhuizing naar het gloednieuwe pand, waar momenteel de laatste zaken worden getest. "We hebben nu een semi-automatisch orderpicksysteem", vertelt Keizer. "De doos waarin we de bestelling verzenden gaat dan eerst op een rollerbaan door het magazijn heen. Dan komt de order naar jou toe in plaats van dat je zelf met een karretje door het hele magazijn moet lopen."

De verhuizing van zijn bedrijf is niet het enige nieuwe hoofdstuk in het leven van Keizer. Enkele dagen geleden werd zijn eerste kindje geboren en viert hij vandaag voor het eerst 'zijn' vaderdag. "Dat is wel heel bijzonder. Zo kan je leven in een jaar tijd flink veranderen."

Slaapgebrek