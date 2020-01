Eis: zeven jaar cel voor aanrijding Emmenaar voor shishalounge

De aanrijding gebeurde in de Hoofdstraat in Emmen (foto: Google Streetview)

"Het was niet de bedoeling om hem zo hard aan te rijden." Dat zei de 25-jarige man uit Emmen, die ervan wordt verdacht dat hij in juni expres een 29-jarige plaatsgenoot aanreed op de stoep voor een shishalounge in het centrum van Emmen. De officier van justitie eiste dinsdag zeven jaar gevangenisstraf tegen hem voor een poging tot moord.

Voordat hij de Emmenaar met zijn bestelbus aanreed, had hij hem tijdens een vechtpartij voor hetzelfde waterpijpcafé ook al in de arm gestoken. Dat ziet de aanklager als een poging tot doodslag, een niet geplande actie.

Drie jaar geëist tegen handlanger

Een 25-jarige vriend van de Emmenaar, uit Dordrecht, zat naast hem in de bestelbus. Tegen hem eiste de officier drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk voor betrokkenheid bij de poging tot moord. Volgens getuigen riep de Dordtenaar vlak voor de Emmenaar gas gaf: "Rijd hem aan!"

In de nacht van 22 juni waren de twee 25-jarige mannen in de shishalounge aan de Hoofdstraat. Het latere slachtoffer was er ook. Hij kreeg ruzie met de verdachte uit Emmen. Die vertelde in de rechtszaal dat het latere slachtoffer opeens geld van hem eiste en hem twee klappen in het gezicht gaf.

Vanwege het geduw en getrek werden de verdachten en het latere slachtoffer het waterpijpcafé uitgezet. De 29-jarige man was volgens beide verdachten buiten nog steeds agressief. Zo probeerde hij te slaan met een kettingslot en riep iemand tot twee keer toe dat hij een vuurwapen had. Hij raakte slaags met de man uit Dordrecht. Zijn kameraad uit Emmen probeerde hem te helpen. "Ik gaf de aanvaller twee klappen, maar het lukte me niet om mijn vriend te bevrijden. Toen heb ik de aanvaller in zijn schouder gestoken."

Op de voorruit

Daarna konden de twee verdachten in de bestelauto kruipen. Volgens de 25-jarige Emmenaar probeerde het latere slachtoffer daarna met een schroevendraaier door het raam van de bestelauto te steken. "Toen werd ik opeens heel boos en riep ik: 'Ik rijd hem aan!', terwijl mijn vriend riep dat ik moest wegrijden."

Op bewakingsbeelden vanuit de shishalounge, die in de rechtszaal werden getoond, is te zien hoe de 29-jarige Emmenaar daarna hard werd aangereden en op de motorkap van de bestelbus belandde. Met een kapotte en bebloede voorruit gingen de verdachten er daarna vandoor. Het slachtoffer hield onder meer breuken in zijn gezicht over aan de aanrijding. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Hij was niet bij de rechtszaak.

'Te weinig bewijs'

Volgens de advocaten van de twee is poging tot moord niet te bewijzen, omdat de twee geen vooropgezet plan hadden om het slachtoffer te doden. Advocaat Peter Plasman van de verdachte uit Emmen bepleitte ook dat zijn cliënt niet veroordeeld kan worden voor poging tot doodslag door het slachtoffer in de bovenarm te steken. De man had daaraan niet kunnen doodgaan, aldus Plasman. "Daar zitten geen vitale lichaamsdelen."

Daarnaast vindt de Amsterdamse advocaat dat zijn cliënt de 29-jarige Emmenaar voor de aanrijding sloeg en stak om zijn vriend uit Dordrecht te bevrijden. Plasman vindt dat het gaat om noodweer en dat de 25-jarige man uit Emmen daarom moet worden ontslagen van rechtsvervolging.

De rechtbank doet uitspraak op 11 februari.

