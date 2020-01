Minister komt niet met maatregelen na boek 'Moordsporen'

'Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases' werd geschreven door misdaadjournalist Jolande van der Graaf en oud-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder. Verschillende partijen in de Tweede Kamer stelden vragen aan de minister op basis van bevindingen in het boek.

Twijfels

In het boek wordt gesteld dat opsporingsinstanties niet transparant genoeg zouden zijn en dat er niet altijd ruimte is voor kritiek. Een onafhankelijke commissie zou uitkomst moeten bieden. Daar zouden nabestaanden terecht kunnen als zij denken dat onderzoek naar een onopgeloste ernstige zaak niet adequaat uitgevoerd is.

Volgens Grapperhaus zijn er al verschillende mogelijkheden voor nabestaanden om hun twijfels kenbaar te maken. "Zij kunnen deze kenbaar maken aan de officier van justitie", meldt de minister. "Deze kan vervolgens nader onderzoek laten verrichten, als de van nabestaanden verkregen informatie daartoe aanleiding geeft." Ook loopt er een proef in Noord-Holland waarbij een andere officier van justitie samen met de politie het onderzoek nogmaals bekijkt.

"Twijfel bij nabestaanden over de oorzaak van het overlijden van hun naaste kan leiden tot veel onzekerheid en onrust. Het is van groot belang dat de vragen van nabestaanden beantwoord worden en dat zij helderheid verkrijgen over de doodsoorzaak van hun dierbare", schrijft Grapperhaus.

Transparantie

De kritiek op transparantie en gebrek aan kritiek binnen onderzoeksteams is volgens de minister al langer een punt van aandacht. "Het is van groot belang om van fouten te leren. Het realiseren van een cultuur waarin fouten worden besproken is één van de doelstellingen."

Bij bijvoorbeeld moordzaken zijn reflecties inmiddels standaardprocedures geworden. Beslissingen in het opsporingsonderzoek worden besproken met officieren van justitie en politiemensen die niet bij de zaak betrokken zijn. "Hiermee wordt tunnelvisie voorkomen."

