Nog meer aansluitingsproblemen elektriciteitsnet VV Nieuw Buinen

De voetbalclub heeft te maken met vijf problemen. Er is ten eerste te weinig capaciteit op het net en het duurt jaren om die capaciteit uit te breiden. Wiebes zei vorig jaar daarnaast dat de vereniging dan wel gebruik zou mogen maken van de reservecapaciteit op het net, maar daarvoor moeten eerst de regels worden veranderd en dat duurt minstens een half jaar.

Probleem drie: om op het netwerk te kunnen komen moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ontheffing verlenen en die is er nog niet. Ten vierde vervalt de toegezegde subsidie als de aansluiting niet voor 1 augustus is gerealiseerd en die deadline wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. Het vijfde en laatste probleem was nog niet eerder bekend: ook in de grond is er een gebrek aan capaciteit voor kabels.

Wiebes erkent probleem

PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag heeft eerder deze maand vragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het ruimtegebrek in de grond. Wiebes zegt dat het probleem niet nieuw is en dat het onderdeel is van de uitbreiding van de energie infrastructuur waar al aan wordt gewerkt door de netbeheerders.

Dat er een probleem is, erkent hij wel. "Afhankelijk van de lokale situatie kan de ruimtelijke component uitdagend zijn en vergt het vroegtijdig overleg tussen decentrale overheden en netbeheerders in het komen tot de juiste vergunningen", schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Daarnaast zegt Wiebes dat mogelijk meerdere duurzame initiatieven op een kabel aangesloten kunnen worden waardoor minder kabels nodig zijn en de beperkte ruimte in de grond optimaal kan worden benut.

Subsidie dreigt te vervallen

De verwachting is dat de ACM dit voorjaar een besluit neemt over de ontheffing en dat zou dan een probleem minder zijn. Maar uitzicht op een oplossing voor de andere problemen is er nog niet. De Tweede Kamer praat binnenkort over de nodige verandering van de regels en als alles vlotjes verloopt kunnen de maatregelen op 1 juli 2020 ingaan. En Enexis en Tennet hebben aan VV Nieuw Buinen gemeld dat de eerste partijen dan per 1 september 2021 terug kunnen leveren aan het net. En dan dreigt de subsidie weer in gevaar te komen, want de vereniging zou voor 1 augustus dit jaar op het elektriciteitsnet aangesloten moeten zijn.

Enexis en Tennet hebben dan ook tegen VV Nieuw Buinen gezegd dat het beter zou zijn om het uitstel voor het verkrijgen van de subsidie te verlengen van een naar drie jaar omdat de netbeheerders niet overal tegelijk aan de slag kunnen met het aansluiten van initiatieven van duurzaam opgewekte energie op het net. En dat terwijl de Tweede Kamer pas een maand geleden heeft ingestemd met het uitstel van een jaar.

De voetbalclub kijkt inmiddels ook naar andere oplossingen. "Wellicht kan de opgewekte energie op worden geslagen in een accu. Daarover zijn we met diverse partijen in gesprek. Maar dat kost tonnen. De vraag is wie dat gaat betalen", aldus Van der Laan.