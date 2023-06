LTO wil van ophokplicht af: 'Het is heel frustrerend'

"Het is wonderlijk dat de ophokplicht nu nog steeds van kracht is. Want in januari hadden we het laatste geval van vogelgriep bij een commerciële kippenhouder", zegt Piet Faber van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord. "Vorig jaar hadden we in juni nog uitbraken en in diezelfde maand mochten de dieren in sommige regio's alweer naar buiten."