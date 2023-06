Strijd tegen Aziatische Hoornaar: 'Je moet er zo vroeg mogelijk bij zijn'

Europese en Aziatische hoornaar

Broekman plaatst wel een kanttekening. Ook de Europese variant vliegt rond, een ander type hoornaar dat niet gevaarlijk is of gevangen hoeft te worden. "Die gaat een bijenkast in, maar is niet gevaarlijk. De bijen gaan samen op het insect zitten, totdat hij het te warm krijgt en stikt."

Drenthe

Eind mei werd de hoornaar nog gespot in Hooghalen. Twee jaar geleden dook het insect op in Meppel. In de pers heeft de hoornaar een reputatie gekregen als 'killerwesp' of 'monsterwesp', maar het is de vraag in hoeverre dat terecht is. De Aziatische hoornaar is een paar jaar geleden voor het eerst opgedoken in Frankrijk en verspreidt zich nu over Europa. Deskundigen zijn bang dat hij erg schadelijk is voor inheemse bijen.