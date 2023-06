Zeer grote brand bij Musselkanaal, ook Drentse brandweer rukt uit

Vlak over de grens met Groningen, in Musselkanaal, woedt een zeer grote natuurbrand. Bij de brand komt veel rook vrij, die over het Groningse dorp trekt, zegt een woordvoerder van de brandweer bij RTV Noord

Vanwege de droogte en in verband met de watervoorziening, is de brandweer uitgerukt met meer materieel. Ook de Veiligheidsregio Drenthe, gespecialiseerd in natuurbranden, is te hulp geschoten bij het bestrijden van de brand. Volgens omstanders zouden er meerdere brandhaarden in het dorp zijn, waardoor de brand lastig te blussen is.