Directeur blijft ondanks grensoverschrijdend gedrag in functie bij Tuinland

Tuinland bestaat sinds 1919 en is begonnen als plantenkwekerij en zadenhandel in Assen. Oprichter Girbe Drenth deed de zaak op den duur over aan zijn zoon Henk. Die begon in 1968 met de voorloper van het huidige tuincentrum. Inmiddels is Tuinland uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf met 350 medewerkers.