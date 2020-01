Vader en zoon bestraft voor in elkaar slaan helper bij vechtpartij

Begin september vorig jaar hadden de twee Meppelers ruzie in een café aan de Kerkstraat. De vader was boos op zijn zoon, omdat hij te veel had gedronken en vervelend was. Hij vertelde twee weken geleden in de rechtbank in Assen dat hij zijn zoon de kroeg uit stuurde, maar dat de jongen viel over een barkruk.

Stank voor dank

Volgens de toenmalige eigenaar van de snackbar aan de overkant van de straat gebeurde er iets anders. Hij vertelde later bij de politie dat hij zag dat de vader in het café bovenop zijn zoon zat en de jongen in elkaar sloeg. De snackbarhouder probeerde in te grijpen en trok de vader van zijn zoon af.

Als 'dank' gaf de 39-jarige Meppeler hem eerst een vuistslag in het gezicht en kreeg de man daarna nog een flink aantal klappen en trappen van vader en zoon samen. De vader droeg klompen, terwijl hij slachtoffer schopte. De twee gingen door, terwijl het slachtoffer al op de grond lag. De snackbarhouder kon uiteindelijk met hulp van een van zijn klanten naar buiten komen en zijn zaak in vluchten.

Veel lagere schadevergoeding

Het slachtoffer had onder meer zwellingen in zijn gezicht en eiste zo'n 25.000 euro schadevergoeding, onder meer omdat hij een maand niet kon werken. Inmiddels heeft hij zijn snackbar gesloten en durft hij vanuit zijn woonplaats Almere niet meer alleen naar Meppel te gaan. De rechtbank vindt dat hij recht heeft op ruim 1300 euro schadevergoeding. De rest van zijn schadeclaim is niet duidelijk genoeg onderbouwd, oordeelt de rechtbank.

Het geweld op Donderdag Meppeldag, waarvoor de 18-jarige man ook is veroordeeld, gebeurde in juli vorig jaar. Hij gaf toen uit het niets een andere feestganger twee klappen in het gezicht. Vanwege de enorme agressiviteit moet de 18-jarige Meppeler van de rechtbank agressietraining volgen. Ook krijgt hij verplichte begeleiding van Verslavingszorg Noord-Nederland.

