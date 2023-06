Magneetvissers vinden gestolen sieraden van 90-jarige Ginnie uit Erica

Wel vaker komt Nick de Boer bijzondere dingen tegen tijdens het metaalvissen. Maar een zak vol sieraden? Nee, dat is ook voor de Klazienavener een unicum.

Achter de zak blijkt een bijzonder verhaal schuil te gaan, want er zat een medaillon in van de overleden man van de inmiddels 90-jarige Ginnie Oost uit Erica. "Mooi dat we dit hebben kunnen doen", zegt Nick.

Een opmerkelijke vondst was het zeker, inmiddels ruim twee weken geleden. Op zaterdag 27 mei was Nick nietsvermoedend met zijn vriendin Carmen aan het metaalvissen. Een hobby van beiden, inmiddels al een jaar of vijf. Want je komt iedere keer weer opvallende zaken tegen, zegt Nick. "We vonden al eens een pistool, maar zoiets als dit? Nee, dit is wel echt speciaal."

Plastic zak

Onder de oude trambrug in Klazienaveen vonden ze een plastic zak met daarin de sieraden. "We dachten eerst aan afval, maar het bleek om sieraden te gaan", zegt Nick. Die bleken zeven jaar eerder, in 2016, te zijn gestolen uit het huis van de toen 83-jarige Ginnie. Een hele treurige, traumatische gebeurtenis. Alle sieraden die Ginnie in haar nachtkastje bewaarde waren gestolen.