Megameterkasten bieden ruimte op elektriciteitsnet

"De functie van dit middenspanningstation of e-house is vergelijkbaar met de meterkast bij u thuis. Alleen thuis heeft u 230 Volt en hier gaat het om 220.000 Volt. Er komen dikke kabels in en wat dunnere kabels uit. Eigenlijk zou je al die cellen die hier staan kunnen vergelijken met de groepen in je meterkast. Alleen omdat de spanning een stuk groter is, is het allemaal veel zwaarder uitgevoerd en hangt er ook een ander prijskaartje aan", zegt Han Slootweg, directeur netstrategie bij Enexis.

Momenteel zijn er vijf van deze megameterkasten en Enexis investeert nu nog eens 43 miljoen in nog elf van deze mobiele units in Groningen, Drenthe en Overijssel. In totaal gaat het om een capaciteit van een gigawatt, vergelijkbaar met 300 windmolens of tien vierkante kilometer aan zonnepanelen. En dat is weer genoeg om meer dan 400.000 huishoudens te kunnen voorzien van duurzaam opgewekte energie. Hoewel het dus om serieuze capaciteitsvergroting op het elektriciteitsnet gaat, is dit nog niet genoeg om het tekort op te vangen.

Voordeel van de mobiele units is dat het plaatsen ervan veel sneller gaat dan normaal. "Wij verwachten dat we binnen twee jaar de helft van het capaciteitstekort op kunnen lossen door deze e-houses. Daarnaast komen er ook nog grotere middenspanningstations bij. De bouw daarvan duurt naar verwachting drie tot vijf jaar", aldus Slootweg.

De units zijn in Drenthe gepland in Coevorden, Weerdinge, Gasselte en Zijerveen.

Voetbalvereniging Nieuw-Buinen wacht met smart op de aansluiting van zonnepanelen op het net. Zijn zij met deze mobiele units geholpen? "Het is een van onze klanten en in de volgorde dat ze zich hebben aangemeld sluiten we ze op het net aan. Binnenkort moet blijken waar ze op de lijst staan en of dit voor hen een optie is, of voor andere klanten."