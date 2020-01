Nog geen duidelijkheid in kortgedingzaken Altijd Zorg

De kortgedingrechter heeft nog geen beslissing genomen in de twee zaken die Stichting Altijd Zorg uit Rolde heeft aangespannen tegen respectievelijk de gemeente Aa en Hunze en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Beide zaken werden vandaag bij de rechtbank in Groningen behandeld.

In de eerste zaak vecht de Stichting Altijd Zorg een aanwijzing en bijbehorende dwangsom aan die het op oudjaarsdag kreeg van de inspectie. Binnen twee weken moest de zorg over 16 cliënten die op 't Ruige Veld in Rolde verblijven worden overgedragen aan een andere partij, omdat de stichting niet zou voldoen aan de kwaliteitseisen voor goede zorg.

Geen zorgindicatie

Altijd Zorg pleitte vandaag de zorg best te willen overdragen maar dat dit onmogelijk is om dat er geen zorgindicaties worden afgegeven door de gemeente. De nieuwe zorgpartij, Humanitas DMH, heeft die zorginidicaties nodig omdat de zorg anders niet gefinancierd kan worden. Tot nu toe werden de financiën voor deze cliënten gedekt door een particulier die de stichting Altijd Zorg helpt met het opstarten van de organisatie. Als Altijd Zorg buitenspel wordt gezet zal de betaling stoppen.

Wonen ja of nee?

Het tweede geschil gaat er over of cliënten ook op de instelling op 't Ruige Veld mogen wonen. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra greep begin november in bij Stichting Altijd Zorg omdat de zorg niet op orde was. De instelling werd gesloten maar dit werd teruggedraaid door de kortgedingrechter. Later die maand paste de gemeenteraad het bestemmingsplan aan waardoor er geen uitzonderingen meer konden worden toegestaan voor bewoning op het terrein. De bewoning moest uiterlijk 10 januari 2020 stoppen. De Stichting Altijd Zorg zegt dat bewoning op het terrein wel mogelijk is en legt dat aan de kortgedingrechter voor.

Zaak juridisch afgepeld

Tijdens de zitting werd de zaak juridisch afgepeld door de rechter. Zo werd de inspectie kritisch ondervraagd over hun bevoegdheden in deze zaak.

Niet alle cliënten zouden mogelijk onder de aanwijzing vallen. In het tweede geschil werd het bestemmingsplan waar 't Ruige Veld onder valt op alle punten en komma's doorgenomen.

'Bewoners niet gekend'

De bewoners werden vertegenwoordigd door advocaat Constantijn de Lange en die was niet blij met de gang van zaken. Volgens hem zijn de bewoners in deze zaak niet gekend. "Deze cliënten zijn vaak bij verschillende instellingen weggestuurd. Het gaat om een kwetsbare groep die nergens anders terecht kan en nu worden gedwongen om over te stappen naar een andere zorgverlener", aldus De Lange.

De rechter hoopt binnen twee weken uitspraak te doen in beide zaken.

