Zuidoost-Drenthe spendeert miljoenen om technieksector een boost te geven

Jaarlijks wordt er de komende tijd 1,3 miljoen euro uitgetrokken om leerling enthousiast te maken voor een baan in de sector. Het Hondsrug College in Emmen is één van de voortrekkers hier in.

Groots plan

"Wij hebben met het mbo en vijf vo-scholen een plan gemaakt om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek", legt directeur Rolf Mulder van het Hondsrug College uit. Het grote plan om de technieksector een boost te geven, bestaat uit ongeveer vijftien tot twintig projecten. Ook het bedrijfsleven wordt hier nauw in betrokken door stages aan te bieden en gastlessen te geven.

"Maar drie dingen zijn echt heel belangrijk", aldus Mulder. "Moderne lesmethoden, moderne apparatuur en goede docenten."

Lasapparatuur

Van de beschikbare miljoenen heeft het Hondsrug College al een lassnijder en lassimulator kunnen aanschaffen. De school opent daarom vanaf dit jaar ook de deuren voor andere middelbare- en basisscholen. "Leerlingen volgen lessen in techniek, domotica en robotica hier. Wij hebben de apparatuur en de mensen. De leerlingen worden enthousiast en wij hopen dat ze daarna een technische opleiding kiezen."

Leerling Imre Beukers van het Hondsrug College achter de lassimulator (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Imre Beukers zit in het derde jaar van het vmbo en komt net achter de lassimulator vandaan. "Het gaat goed. Het is bijna hetzelfde als het echt, alleen hier verspil je geen metaal en koper mee."

Dat er miljoenen in de sector geïnvesteerd gaan worden, noemt hij een goede zaak. "Het is wel veel geld, maar wel goed voor de toekomst." Of hij zelf de techniek in gaat? "Ik denk het wel, ja", lacht hij.

'Werkgevers schreeuwen om goede mensen'

"Ik heb het aantal vacatures dat er is niet paraat. Maar er is echt een tekort aan allerlei vakmensen en technici. Ik hoor werkgevers schreeuwen om goede mensen. Dat is er vaak niet en dat is jammer", aldus Mulder.

En wat hoopt hij over vier jaar te zien als het project ten einde loopt? "Nog meer leerlingen in de techniek, nog meer moderne apparatuur. En werkgevers en een arbeidsmarkt die mensen weten te vinden, die ze nodig hebben."