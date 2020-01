Hanneke Wiersema (CDA) beëdigd als nieuwe wethouder in Tynaarlo

Ze kreeg bij haar benoeming elf stemmen voor en acht tegen, en één raadslid stemde blanco.

Wiersema is bijna tien jaar raadslid voor het CDA in de gemeente Tynaarlo, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Ze runt al ruim 27 jaar piano-academie en muziekschool Jager in Eelde.

Henk Lammers (66) uit Zuidwolde kwam in februari 2017 naar Tynaarlo. De oud-bestuurder van de gemeente De Wolden en waterschap Reest en Wieden verving de zieke wethouder Theun Wijbenga. Maar toen die niet terugkeerde, werd Lammers definitief wethouder. Ook na de verkiezingen koos het CDA voor de Zuidwoldiger, toen de partij weer in het college kwam.

'Altijd met een lach'

"Altijd met een lach op het gezicht, maar dat kon ook wel eens veranderen in een zuinig mondje. Humor is een heel sterk wapen van je, wat je ook markant maakt", zei burgemeester Marcel Thijsen bij zijn afscheid in de raad. "Je was constructief, maar je kon ook vechten als een leeuw. Maar uiteindelijk ben je altijd tot een compromis bereid."

Wethouder Henk Lammers krijgt bij zijn afscheid als wethouder van Tynaarlo bloemen van burgemeester Thijsen (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Thijsen roemde ook de wijze waarop Lammers zich de politieke mores in Tynaarlo snel eigen maakte, ook al was hij De Wolden gewend. "Je was ook handig en lenig van geest, en flexibel. Je hebt je snel aangepast aan de cultuur van Tynaarlo, en hoor steeds meer trots in je stem als je praat over wat je in drie jaar Tynaarlo bereikt hebt. We zullen je missen", aldus Thijsen. Vrijdag neemt Lammers officieel afscheid van de gemeente Tynaarlo.

Voor het CDA, dat in Tynaarlo drie zetels heeft in de raad, is Henk Middendorp uit Paterswolde de nieuwe fractievoorzitter. Hij werd vanavond geïnstalleerd als raadslid. De 42-jarige Middendorp was steunfractielid.