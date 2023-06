Buurvrouw voormalig haaienbassin bezoekt bouwplaats: 'Fantastisch om te zien'

Het is vandaag de Dag van de bouw. Zo'n 160 bouwplaatsen in het hele land staan open voor het publiek, waaronder het voormalige haaienbassin van het oude Dierenpark Emmen.

Bijzondere gelegenheid

Wout van Vilsteren, directeur van Koenen Bouw, heeft vandaag ook zijn gezin meegenomen voor een kijkje in de keuken. "Het is een gelegenheid voor kinderen en partners om te zien waar hun vader of moeder werkt. Het is ook een uniek kijkje achter de schermen, want vanwege de veiligheid mag je een bouwplaats niet zomaar betreden."

Iets terug doen

In totaal hebben vier gebouwen in Drenthe vandaag open huis. Van Koenen Bouw is dit het enige project in Drenthe dat vandaag is opengesteld voor publiek. "Mensen kennen het voormalige haaienbassin natuurlijk. Veel mensen hebben er wel wat mee. Het openstellen van de bouwlocatie is voor ons een manier om wat terug te doen voor de gemeente Emmen", aldus Van Vilsteren.