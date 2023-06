Traditie terug op de Brink in Ruinen: schapen scheren

"Vroeger kwamen alle boeren hun schapen scheren op de Brink" legt voorzitter Roel van Bezoen van de Ruiner kudde uit. "Nu hebben één grote kudde schapen bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse. Maar dat is 3,5 kilometer buiten het dorp. Daar komen natuurlijk ook bezoekers, maar het is maar de vraag of die daarna Ruinen nog weer in gaan. Op deze manier herstellen we een oude traditie en heeft de horeca rondom de Brink er ook nog wat aan."