De Week van Drenthe: Fred Grim nieuwe trainer van FC Emmen en aardappeltelers smachten naar regen

Aardappelboeren wachten op regen

Veel mensen genieten van het warme weer van de afgelopen periode, maar voor aardappelboeren wordt het tijd dat het weer gaat regenen. Door de droogte en het warme weer komen de piepers nauwelijks omhoog en dat zorgt voor problemen, zegt aardappelboer Henk Bosma. "Als het zo droog blijft als nu denk ik dat er geen enkele aardappel opkomt. En dat is een enorme schadepost."

Geen subsidie voor Shell

De provincie trekt de subsidie die het aan Shell zou geven voor een waterstoffabriek bij Emmen volledig in. Oorspronkelijk was 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar daar werd al eens een miljoen vanaf gehaald. Nu heeft de provincie besloten om ook de overgebleven zes ton niet te verstrekken. Volgens de provincie komt dit doordat Shell nog steeds niet met de bouw van de fabriek is begonnen, terwijl de fabriek er in 2021 al had moeten staan. Het is nog niet duidelijk wat Shell nu gaat doen.

Grim volgt Lukkien op

FC Emmen heeft in Fred Grim de opvolger van Dick Lukkien gevonden. Tijdens zijn spelersloopbaan was Grim actief als keeper bij Ajax en Cambuur. Zijn eerste klus als hoofdtrainer was bij Almere City FC, de ploeg die vorige week de nacompetitie won van FC Emmen. Grim was ook coach bij Jong Oranje en in 2017 interim-bondscoach van het 'grote' Oranje. Zijn laatste klus was bij Willem II, waar hij in maart vorig jaar werd ontslagen.

Raster wordt te duur