Eerste TT City Run valt in de smaak: 'Dit is veel mooier'

Ruim 2.000 lopers vonden via het heilige asfalt de weg naar de binnenstad. "Een jaar geleden hebben we bekeken of we twee unieke evenementen - die op de tijdlijn best dichtbij elkaar zaten - samen konden voegen tot één loop, omdat je daarmee het unieke karakter krijgt van snelheid, circuit, motoren en onze fantastische binnenstad in Assen. En dit is de eerste editie", legt organisatie Stefan Zevenberg enthousiast uit.