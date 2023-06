Rijstrook A28 uren dicht door overbeladen vrachtwagen

Een rijstrook werd vanmorgen vier uur lang afgezet nadat een band van de kleine vrachtwagen het had begeven, meldt het verkeersteam van de politie. "De laadruimte stond tot het dak gevuld met frisdrank, toiletartikelen en speelgoed voor op de markt."

Achteras kromgetrokken

Voor het verwijderen van de overbeladen wagen was een speciale berger nodig voor zwaar materieel. "Het geheel aan lading bleek zo zwaar dat de berger de auto niet op gewone wijze kon afvoeren of er een reservewiel kon worden geplaatst. De geheel vervormde velg was namelijk niet los te krijgen van de kromgetrokken achteras", schrijft de politie op Instagram.