Assen Bloeit nog kanshebber Appeltjes van Oranje, Dorpshuis 2 Exloërmond niet meer

Het initiatief Assen Bloeit is een van de tien genomineerden voor een van de drie Appeltjes van Oranje, een prijs van het Oranje Fonds. Het Dorpshuis 2e Exloërmond is niet meer in de race.

Sinds 10 juni kon publiek stemmen op 31 Nederlandse en 7 Caribische initiatieven die contact en verbinding tussen buurtbewoners stimuleren. De meeste van de ruim 40.000 stemmen gingen naar Thuis in West uit Rotterdam, dat daardoor direct een plek in de finale kreeg.

Paleis Noordeinde

De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro. Zij krijgen de prijs uit handen van koningin Máxima. Het thema dit jaar is Bruggenbouwers in de buurt.

Assen Bloeit

Assen Bloeit in de wijk Vredeveld is een initiatief van inmiddels meer dan honderd vrijwilligers. Doel is om eenzaamheid tegen te gaan en potentie in de wijk te benutten. Dat gebeurt door samen te koken en eten, te klussen en te werken in de tuin Open Hof.