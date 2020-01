Marthijs Wegdam draagt Scholten Cycling over aan 22-jarige medewerker

De fietsenzaak in Dalen heeft klanten vanuit het hele land en is met name gespecialiseerd in racefietsen en mountainbikes. De 22-jarige Jeffrey Veltink werkt vijf jaar bij de fietsenzaak in Dalen.

"Toen bleek dat Jeffrey de ambitie had om de winkel over te nemen, bleek dit het juiste moment. Jeffrey ontwikkelde zich de laatste jaren snel in het bedrijf en is er nu klaar voor", licht Marthijs Wegdam, zelf begenadigd tijdrijder, de overname toe.

Fietstechnicus

Veltink deed een opleiding tot fietstechnicus en werd door Wegdam gecoacht in het ondernemerschap. Veltink: "Ik dacht eerder dat ik fietstechnicus bij een wielerploeg wilde worden, maar toen ik eenmaal bij Marthijs aan de slag ging merkte ik hoe leuk ik de handel en het ondernemen vind."

Saillant detail: de nu 44-jarige Marthijs Wegdam was zelf ook begin twintig (21) toen hij de winkel overnam van zijn voorganger Jaap Scholten.

'Niet tot mijn pensioen in de winkel'

Marthijs Wegdam vindt het nu tijd voor andere plannen en projecten. "Ik heb altijd geweten dat ik niet tot mijn pensioen in de winkel zou blijven. Ik ben een echte ondernemer, ik zie altijd kansen of goede handel. Ik merkte dat het tijd was om met andere dingen verder te gaan." Wegdam blijft op de achtergrond nog wel betrokken bij Scholten Cycling, voor coaching en advies.

Gestolen fietsen

In de herfst van 2016 kwam Scholten Cycling in het nieuws, nadat vijftig dure fietsen werden gestolen. De dieven zaagden een gat in het dak van de winkel en gingen via dezelfde route weer terug. Na veel getouwtrek ontving de winkel pas een jaar later de schadevergoeding van de verzekeraar van 200.000 euro.