Krijgen we weer Drents succes in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee?

Als 'vervanging' voor de Elfstedentocht - die pas vijftien keer werd gehouden - organiseerde Aart Koopmans in 1974 voor het eerst de Alternatieve Elfstedentocht. Dat gebeurde in het zogeheten Elfstedenloze tijdperk tussen 1963 en 1985. Die eerste wedstrijd werd gehouden in het Noorse Lillehammer. De tocht werd gewonnen door Jan Roelof Kruithof uit Havelte, die de Alternatieve Elstedentocht uiteindelijk liefst elf keer zou winnen.

In 1989 pas naar de Weissensee

Het ijs in Noorwegen is lang niet altijd goed. Daarom wordt in de jaren daarna uitgeweken naar verschillende locaties in onder meer Finland en Polen. Uiteindelijk komt de organisatie in 1989 uit in Oostenrijk: op de Weissensee.

De Weissensee is een twaalf kilometer lang meer tussen de Alpen en de Dolomieten en ligt op zo'n duizend meter hoogte. Elk jaar schaatsen enkele duizenden Nederlanders de tweehonderd kilometer lange wedstrijd of recreatieve toertocht.

Drents succes

Drents succes is er soms ook. Lammert Huitema uit Roden won de tocht in 1995. De laatste Drentse overwinning dateert van vorig jaar. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo kwam toen als eerste over de streep.

Een van de meest opmerkelijke edities was de wedstrijd van 2017 bij de vrouwen. Elma de Vries uit Meppel lag voorop en was slechts enkele tientallen meters verwijderd van de winst toen ze hard ten val kwam. Glijdend naar de finish werd ze ingehaald en eindigde ze als vierde.

Deelnemers uit Drenthe

Vanochtend is de 31e editie van de Alternatieve Elfstedentocht van start gegaan. Bij de mannen doen onder meer Frank Vreugdenhil, Ingmar Berga uit Hoogeveen en Kevin Hoekstra uit Bovensmilde mee. Imke Vormeer uit Meppel verscheen vanochtend bij de vrouwen aan de start.