Bedrijf levert niet: gemeente Emmen heeft nog 2.000 euro te goed

Volgens een woordvoerder van de gemeente Emmen is Multimedia gestopt en is de gemeente op dit moment in gesprek met de aanbieder om er samen uit te komen. Waarom Multimedia gestopt is, kan de gemeente niet zeggen. Het bedrijf aan de Hoofdstraat in Emmen is dicht en telefonisch niet bereikbaar.

In de participatiewebshop kunnen Emmenaren met een laag inkomen, minder dan 1.200 euro bruto per maand, voor een bepaald budget aankopen doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fietsen, sportabonnementen of tablets.

'Inwoners niet de dupe'

De gemeente Emmen zegt dat acht producten niet geleverd zijn. De waarde hiervan bedraagt ongeveer 2.000 euro. De producten waren besteld door in totaal zeven klanten. De gemeente wil niet dat deze inwoners de dupe van de situatie worden en daarom wordt hun tegoed om te besteden weer aangevuld in de participatiewebshop.