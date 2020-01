Inbrekers slaan toe op basisschool De Goudvink in Hoogeveen

"Je bent helemaal verbouwereerd. Dit heb ik jaren geleden al eens meegemaakt, maar je hebt het niet meteen door", vertelt directeur Gerry Arts-Moerman. "Je bent ook vreselijk onthand want je hebt die desktops nodig voor de digiboards in de klaslokalen. Gelukkig kon dat binnen een dag worden opgelost."

Wanneer de dieven precies hebben toegeslagen is volgens Arts-Moerman niet bekend. "Twee docenten kwamen maandagochtend achter het ontbreken van de laptops en chromebooks," vertelt ze."Het begon bij een docent die haar laptop niet kon vinden. Samen met een andere docent zijn ze de lokalen langs gegaan en zagen ze ook dat een kast met chomebooks voor de leerlingen was leeggehaald."

Makkelijk doelwit

Volgens de directeur zijn de inbrekers binnengekomen via een raam in het noodlokaal. "Dat is een gek lokaal dat tussen twee lokalen zit en ooit is gebouwd als uitbreiding." De school is volgens haar een makkelijk doelwit geweest. "Aan die kant van de school woont niemand. Daar loopt geen mens. Ze kunnen dus alle tijd hebben gehad, en we hebben een oud en donker gebouw."

Privacy

Voor het lekken van privacygevoelige informatie is de school niet bang. Zowel op de laptops van de docenten als op de chromebooks van de leerlingen staan geen bestanden. "Je hebt voor die informatie de verbinding met de server nodig, dus informatie staat er niet op. Nee, dat kan tegenwoordig niet zomaar."

Politieonderzoek

Aankomende zomer verhuist de school naar een nieuwe locatie, Kindcentrum Wolfsbos. Arts-Moerman hoopt dat het dan lastiger wordt om in te breken. Tot die tijd staat alles achter slot en grendel.

De school heeft aangifte gedaan bij de politie. Voor zover bij Arts-Moerman bekend zijn er geen getuigen geweest van de inbraak. De laptops worden zo snel mogelijk vervangen. Nu is het volgens haar nog improviseren in de lessen. "We missen de helft van de chromebooks dus de leerlingen moeten daar nu samen mee doen. Het idee dat iemand aan je spullen zit, is gewoon niet fijn."