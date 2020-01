Burgemeester: 'Campingbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor ander onderdak'

Netbeheerder Enexis sluit vanmiddag de stroom af op de onlangs failliet verklaarde camping Anloo. De ongeveer vijftig bewoners van de camping komen hierdoor - letterlijk - in de kou te staan.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze: "Het heeft grote gevolgen voor de bewoners. Geen stroom betekent geen koelkast, maar ook geen cv-installatie. Het is heel ingrijpend", reageert de burgemeester. Na een informatiebijeenkomst vanmiddag reageerden bewoners zichtbaar emotioneel en aangeslagen: "Mensen hebben hun hele hebben en houden hier, met hypotheek, soms al afbetaald. En dat is nu allemaal in één keer weg. We staan gewoon op straat!"

Eigen verantwoordelijkheid

Hoewel de burgemeester aangeeft mee te willen denken aan oplossingen, zegt hij ook dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. "In principe is permanente bewoning van de camping illegaal. Mensen moeten nu acuut op zoek naar een oplossing, en die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. En bij de eigenaar, met wie ze het contract zijn aangegaan."

Toch laat de gemeente de wat meer kwetsbare bewoners niet in de kou staan. "Voor hulpbehoevende mensen die hier op de camping wonen, hebben we gezorgd dat er aanspreekpunten zijn die meedenken over een oplossing." Mensen die volgens de burgemeester 'gezond van lijf en leden zijn' moeten zelf een oplossing zoeken: "Als die in het donker in de kou in hun caravan gaan zitten, dan is dat hun eigen keus."

Geen onderdak geregeld

Hoewel er hulpverleningsinstanties zijn ingeseind die de campingbewoners kunnen helpen, is er geen onderdak geregeld. "We hebben geen hotelkamers afgehuurd of een gymzaal beschikbaar gesteld, nee. Wij nemen die verantwoordelijkheid niet over. Ons advies is: zoek een ander heenkomen, en lukt dat niet of heb je daarbij hulp nodig, meld je dan bij de instanties die vanmiddag al aanwezig waren en nog steeds aanwezig zijn", aldus burgemeester Hiemstra.

Hulpdiensten aanwezig

Rond 15.30 uur zijn de brandweer, politie en ambulance opgeroepen om naar het terrein van de camping te komen. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is dit een preventieve maatregel: "Om een goede inventarisatie te doen van de effecten van stroomafsluiting op camping Anloo."

