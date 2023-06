Festival Alles Kids: Groot kinderfeest in Emmen

Het is de elfde editie van het tweedaagse festival. Volgens Struik loopt alles op rolletjes. "De opening op zaterdag 11.00 uur is altijd even spannend. Dat is toch een tijdstip waarop veel mensen nog boodschappen doen en aan het sporten zijn. Dan is het lullig als er een artiest staat op een karig pleintje. Gisteren opende zangeres Monique Smit het festival en zij heeft het plein lekker vol gekregen. Dan begint je de dag gewoon zo goed."