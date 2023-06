Martin Hoogerkamp uit Odoorn zwemt deel elfstedentocht mee: 'Ik steun zijn verhaal'

"Tot nu toe vind ik het niet zwaar. Ik kan het nog goed volhouden." Martin Hoogerkamp uit Odoorn heeft er een goede nacht opzitten. Zo meteen duikt hij in Stavoren het water in om 3 kilometer mee te zwemmen met Maarten van der Weijden.

Hoogerkamp zwemt bij elf steden mee met Van der Weijden. Die is gisteren in Leeuwarden begonnen aan zijn elfstedentriatlon. Eerst 200 kilometer zwemmen, dan 200 kilometer fietsen en tot slot 200 kilometer wandelen. Het doel is geld op te halen voor kankeronderzoek.

Onderweg zwemmen, fietsen en wandelen mensen gedeeltes met hem mee. "Ik doe hieraan mee omdat ik het verhaal van hem heel erg steun", zegt Martin Hoogerkamp. "Ik geloof heel erg in zijn concept. Dat je op deze manier sportiviteit kan combineren met het steunen van een goed doel."

In 2019 zwom Hoogerkamp ook mee met Van der Weijden. Toen deed hij dat alleen in Stavoren. "Ik vond het zo leuk en de verhalen zo mooi dat ik alle elf steden mee wilde doen, als hij het weer ging doen." In juni 2019 zwom Van der Weijden in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. Een jaar eerder gaf hij voortijdig op.

Grote bril

Hoogerkamp heeft er inmiddels zes steden met Maarten van der Weijden opzitten. Behalve dat hij met het meezwemmen geld wil ophalen, steunt hij er ook de olympisch kampioen mee. "Hij zwemt hele stukken alleen. We zwemmen ook mee om hem even aan te moedigen, zodat hij een oppepper krijgt. Dat waardeert hij. Hij heeft grote bril en muts op, maar je ziet een glimlach om zijn gezicht. Hij zwaait even en dan gaat hij weer met zijn volle concentratie door."

Inmiddels heeft Martin ruim 3.800 euro opgehaald. De totale teller met geld dat is opgehaald met de elfstedentriatlon staat op bijna 400.000 euro.