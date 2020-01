Piratencultuur (nog) geen Immaterieel Erfgoed

In 2018 werd de Piratencultuur al toegelaten tot het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Culturen uit dit netwerk behoren nog niet officieel tot de beoefenaars van het cultureel erfgoed. Wel kunnen de initiatieven uit het netwerk een aanvraag doen om toe te treden tot Inventaris Immaterieel Erfgoed. Als die aanvraag na toetsing wordt goedgekeurd behoort het tot Cultureel Erfgoed. De titel die de cultuur in 2018 al kreeg, maakt de inzending als het ware tot aspirant.

Over een half jaar komen we met een nieuwe aanvraag om volledig Cultureel Erfgoed te worden." PvdA Drenthe

De vervolgstap van Netwerk Immaterieel Erfgoed naar Inventaris Immaterieel Erfgoed heeft de PvdA nog niet voor elkaar kunnen boksen. "Jammer, maar we gaan bezig met een nieuwe aanvraag, die gaat over een half jaar de deur uit. Dit was de eerste keer dat we een aanvraag hebben gedaan, dus we hebben nog volop hoop", vertelt Statenlid Henk Zwiers, initiatiefnemer van dit voorstel.

Negatief imago

Op de lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO staan sociale gewoonten, voorstellingen, tradities en rituelen die gemeenschappen erkennen als cultureel erfgoed. Volgens Zwiers past de piratenmuziek hier prima tussen. Hij pleit daar al sinds 2017 voor, toen hij het plan naar buiten bracht in een column. "Het beeld van de piratencultuur is niet positief. Al snel wordt de link gelegd met illegaal draaien en een hoog drankgebruik. Maar het is ook zoveel meer. Wat opvalt is dat er in de piratenwereld geen onderscheid lijkt te zijn tussen de verschillende generaties. Jong krijgt de gebruiken van de oudere generatie mee en geeft daar ook weer vol invulling aan", schreef Zwiers destijds.

'Tijd voor 'normale' boetes'

In december vorig jaar kwam RTV Drenthe met het bericht dat de minimumboete voor radiopiraten met duizenden euro's werden opgeschroefd. Zwiers kan zich niet vinden in de maatregelen van het Agentschap Telecom: "Door de hoge tarieven gaan steeds meer piraten draaien met onbemande installaties en dat kan zorgen voor problemen. Het word tijd voor normalere boetes."

