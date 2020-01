Treant gaat app voor medicijnen in alle woonzorgcentra gebruiken

De app bevalt zo goed, dat ook de overige zestien woonzorgcentra van Treant in Drenthe en ook de wijkverpleegkundigen van Treant de app dit jaar gaan gebruiken.

Geen papier meer

Bij het uitdelen van medicijnen komt nu nog veel papierwerk kijken, maar dat is met de app verleden tijd. Met alleen een tablet in de hand gaat verpleegkundige Thea Pool in woonzorgcentrum Holdert langs de bewoners. "Het is allemaal gemakkelijker. We hebben geen papieren medicatielijsten meer, het is allemaal digitaal. Je hebt alles bij de hand."

'Minder fouten en sneller'

Volgens Pool worden door het gebruik van de app minder fouten gemaakt en gaat het uitdelen van medicijnen sneller. "Nu doe je over een medicatiedeelronde bijvoorbeeld een half uur, waar je er vroeger misschien vijftig minuten over deed."

Bij het geven van medicijnen is het doen van een tweede controle verplicht. En ook dat gaat volgens de verpleegkundige met de app een stuk gemakkelijker. "Want die kunnen we door de bewoner zelf laten doen of door een collega. Je maakt een foto, verstuurt 'm en de collega's beoordelen 'm. Als ze de foto goedkeuren, kun je de medicatie geven."

