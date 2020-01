Djammen: Joost Dijkema, van punk naar meditatieve gitaarmuziek

"Ik zou het zelf meer omschrijven als experimentele fingerpicking gitaarmuziek. Met invloeden uit de Oosterse muziek, de Engelse folk en de Amerikaanse country en blues. Dat gooi ik dan door een Drentse jus met een Groningse ondertoon." Na het verschijnen van 'Sacred Revelations', zijn debuutplaat, in 2016, verscheen een paar maanden geleden zijn nieuwe plaat. Wat hem ook mede een nominatie op Eurosonic opleverde.

Punker

Zijn nieuwe plaat heet Time Thief. Net als bij de vorige plaat staat het virtuoze gitaarspel centraal. Voor de oplettende luisteraar: je kan nog horen dat Dijkema ooit in een energieke punkband heeft gezeten. "Er zit een bepaald soort snelheid in mijn spel. Ik denk dat die energie toch op een of andere manier terugkomt. Energie die ik vroeger in de punk vond, vind ik nu terug in de manier van spelen", legt Dijkema uit. Er zijn uiteraard ook verschillen. De muziek van de Joost van nu kan ook meer de dromerige kant op gaan. "Soms wel tegen het meditatieve aan", aldus Dijkema. Dat was in de punktijd wel anders.

Kleine Joost

"Toen ik tien jaar was, speelde ik al een klein beetje gitaar. Het eerste liedje wat ik schreef was 'Bill gaat weg'. Dat was een liedje over een barman in Rolde. Hij had toen tien jaar lang gewerkt bij de pub daar. Toen speelde ik dus een liedje voor het publiek, iedereen was muisstil. In de brug van het liedje zong ik heel triest: 'Bill, is dit echt wel wat je wil?'. Het hele publiek was toen aan het lachen en ik dacht toen: hé, dit is best wel leuk. Het gitaarspelen en het praten voor mensen." Zo'n twintig jaar later heeft Dijkema de smaak nog steeds te pakken.

Internationaal

"Ik ga straks eerst een beetje touren. Vooral in het buitenland, want in Nederland krijg ik op een of andere manier geen voet aan de wal" Ook gaat Dijkema weer de theaters in, heeft hij nog een aantal optredens met Bert Hadders en componeert muziek voor podcasts. "Dus ik ben op verschillende vlakken bezig met muziek maken."